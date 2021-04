Investito da un’auto a Pasquetta mentre fa jogging

Investito da un’auto a Legnano: disavventura per un ragazzo che si stava allenando.

Investito da un’auto

Stava facendo jogging per le vie del paese quando, all’improvviso, è stato investito da un’auto. E’ quanto successo nella giornata di oggi, lunedì 5 aprile 2021, Pasquetta, a Legnano. Intorno alle 17.15 il giovane, 23 anni, stava infatti correndo per tenersi in forma, arrivato in via Quadrio ecco l’incidente. Una vettura che proseguiva lungo la via lo ha investito.

I soccorsi

Sul posto è arrivata in pochi istanti l’ambulanza della Croce Rossa: i soccorritori hanno prestato le prime cure al giovane che poi è stato caricato a bordo e trasportato, in codice giallo, al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.