Investito di 76 anni: traffico bloccato

Investito ciclista di 76 anni: traffico bloccato in piazza Maggiolini a Parabiago.

Questa mattina, lunedì 13 luglio, un ciclista di 76 anni è stato urtato in piazza Maggiolini a Parabiago ed è caduto. L’uomo non è grave ma, soccorso dall’ambulanza di Rho, è stato comunque trasportato per accertamenti all’ospedale. La piazza è stata chiusa momentaneamente al traffico.

