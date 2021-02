Investito ciclista 63enne mentre percorreva via San Rocco a Cuggiono.

Investito ciclista 63enne

Pochi minuti dopo le 13 di oggi, giovedì 18 febbraio, in via San Rocco, a Cuggiono, un comodi 63 anni è stato travolto mentre si trovava in bici.

A prestargli soccorso è giunta sul posto l’ambulanza della Croce bianca di Magenta che, dopo qualche accertamento sul posto, ha trasportato l’uomo in codice giallo in ospedale.

Allertata anche la Polizia locale.