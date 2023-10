Investito dal camion dei rifiuti: è successo a Cerro Maggiore.

Investito dal mezzo della raccolta rifiuti. Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti la mattina di oggi, giovedì 26 ottobre 2023 a Cerro Maggiore. Erano infatti le 6.15 quando un 60enne, residente in paese, che stava camminando in via Carso, è stato infatti investito da uno dei mezzi che si occupano della raccolta rifiuti in paese che stava effettuando la retromarcia.

L'urto è stato abbastanza forte, tanto che l'uomo è caduto a terra, provocandosi una ferita sul volto. E' stato subito chiesto l'intervento del 118.

I soccorsi

Sul posto è arrivata in pochi istanti l'ambulanza della Croce rossa. I soccorritori hanno prestato le prime cure all'uomo che è stato poi trasportato, in codice giallo, all'ospedale di Garbagnate.