Investito bambino di 4 anni a Nerviano, in via dei boschi.

Ambulanza della Croce bianca di Legnano e automatica sono intervenute a sirene spiegate questo pomeriggio, martedì 20 ottobre, pochi minuti prima delle 16, in via dei boschi a Nerviano. I soccorritori sono intervenuti dopo l’investimento di un bambino di 4 anni. Il piccolo, dopo alcuni accertamenti sul posto, è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Allertati anche i Carabinieri.

