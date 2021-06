Investito bambino di 3 anni: è grave

Investito bambino di 3 anni a Vanzaghello: è grave

Grave investimento a Vanzaghello nel pomeriggio di oggi, martedì 8 giugno, intorno alle 17.

Un bambino di 3 anni è stato travolto mentre si trovava in piazza Sant'Ambrogio.

Sul posto, oltre all'ambulanza della Croce rossa e un'automedica, è intervenuto anche l'elissoccorso giunto da Como.

Il bambino è stato caricato sull'elicottero del 112 e trasportato in codice rosso in ospedale.

Le condizioni del bambino di appena tre anni sembrano gravi.