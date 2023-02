Investito da un'auto, paura per un ciclista

Investito da un'auto a Rescaldina, sul posto i soccorsi e Carabinieri.

Investito da un'auto

Si trovava in sella alla sua bici quando è stato investito da un'auto. Grande spavento nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 febbraio 2022, lungo la Saronnese, sul territorio di Rescaldina. Un 59enne era infatti sulla sua bicicletta quando, all'improvviso e per motivi ancora da accertare, è stato investito da una vettura che procedeva anch'essa sulla provinciale.

I soccorsi

Le condizioni del ciclista parevano gravissime. Sul posto è arrivata, in codice rosso, l'ambulanza della Croce bianca di Legnano insieme all'automedica dell'ospedale di Legnano e i Carabinieri. Per fortuna il 59enne se l'è cavata solo con contusioni: per lui trasporto, in codice giallo, al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano.