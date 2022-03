Investito da un'auto, grande spavento per un 45enne

RESCALDINA

Grande paura in viale Lombardia; sul posto l'ambulanza dell'Sos Uboldo, l'automedica e i Carabinieri

Investito da un'auto a Rescaldina: è successo questa sera.

Investito, finisce in ospedale

Momenti di grande paura quelli che si sono vissuti questa sera a Rescaldina. Un uomo è stato infatti investito da un'auto e le sue condizioni sembravano gravissime. Erano circa le 19.20 di oggi, venerdì 18 marzo 2022, quando un uomo, 45 anni, si trovava in viale Lombardia. A un certo punto l'impatto, violento, con la vettura.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, è arrivata l'ambulanza dell'Sos Uboldo insieme all'automedica e a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Dopo le prime cure, l'uomo è parso meno grave del previsto: aveva diverse contusioni, per lui trasporto in codice giallo all'ospedale di Legnano.