Investito 11enne: arrivano i soccorsi

Un ragazzino di 11 anni è stato investito in via Diaz a Nerviano: è successo oggi, venerdì 9 aprile 2021, intorno alle 14.20.

Investito 11enne a Nerviano: allertati i soccorsi

Le condizioni del ragazzino sembravano gravi, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso. Sul posto sono giunti un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e un’automedica. In via Diaz arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Nerviano per capire le dinamiche dell’incidente. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l’11enne fosse in sella alla sua bici.

Per fortuna l’11enne non sarebbe in pericolo di vita ed è stato portato in ospedale in codice giallo.