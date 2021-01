Investiti sulle strisce: paura per nonni e nipotino

Investiti sulle strisce pedonali: paura per nonni e nipotino di 9 anni.

Investiti sulle strisce, paura in via Gorizia

E’ successo a Legnano nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 28 gennaio 2021. L’allarme è scattato quando mancavano dieci minuti alle 18. Un’ambulanza della Croce rossa cittadina è accorsa in via Gorizia in codice rosso, per soccorrere un bimbo di 9 anni e un uomo di 76 finiti a terra dopo essere stati urtati da un’auto. Con loro c’era anche la moglie dell’anziano, che fortunatamente è rimasta illesa. Sul posto è intervenuta anche l’automedica.

A destare maggiore preoccupazione sono le condizioni dell’anziano, che è stato accompagnato al Pronto soccorso cittadino in codice giallo. Stando ai primi accertamenti, il piccolo avrebbe riportato solo qualche contusione alle gambe. A effettuare i rilievi del caso e a gestire il traffico sono gli uomini della Polizia Locale.