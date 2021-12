Rho

La giovane è stata portata in ospedale per accertamenti in codice giallo, media urgenza

Investita una ragazza di 16 anni in via Pace 77 a Rho. L'incidente è avvenuto questa mattina, 28 dicembre, attorno alle 11,30.

Investita una ragazza di 16 anni

La ragazza non dovrebbe essere in pericolo di vita ma lo spavento è stato forte pel la 16enne. Ancora da chiarire la dinamica ma la giovane è rimasta vittima di un investimento alle 11, 36 di questa mattina, martedì 28 ottobre, in via Pace.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta il personale dell'associazione di servizio ambulanze Sos Novate Milanese. Prestate le prime cure alla giovane, i soccorritori hanno confermato l'emergenza in codice giallo, media entità e portato la ragazza in ospedale per accertamenti