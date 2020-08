Incidente stradale poco dopo le 9 di oggi, sabato 1° agosto, a Nerviano: è stata investita una donna di 93 anni.

Investita una donna di 93 anni

L’incidente è avvenuto in via 24 Maggio. L’anziana è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

