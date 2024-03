Investita da un'auto ma aveva attraversato la strada forse ubriaca

Investita da un'auto a Nerviano ma la donna era forse ubriaca.

Momenti di grande paura a Nerviano per una donna investita da un'auto. Tutto è successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 marzo 2024. Erano circa le 15.30 quando una 39enne è stata investita da un'auto che stava viaggiando lungo la via Lazzaretto. La donna, che non stata utilizzando le strisce pedonali, è finita sul cofano della vettura. Dalle prime informazioni, il conducente dell'auto non l'ha proprio vista, una volta fatta la rotonda che immette nella via.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati in pochi istanti gli agenti del Comando unico di Polizia locale di Nerviano e Pogliano Milanese insieme all'ambulanza del 118 e all'automedica dell'ospedale. La 39enne aveva riportato alcune contusioni.

Le analisi richieste dagli agenti

La donna ferita era in evidente stato di alterazione psicofisica e gli agenti del comando unico hanno richiesto all'ospedale l'esame tossicologico ed etilometrico. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio del comando.