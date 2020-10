Investita da un’auto, paura in via don Minzoni

Investita da un’auto mentre camminava a San Vittore Olona, la donna è finita in ospedale.

Investita da un’auto

Stava camminando lungo via don Minzoni quando è stata travolta da un’automobile. E’ quanto successo oggi, venerdì 2 ottobre 2020, a San Vittore Olona. Intorno alle 20, sotto la pioggia, la donna, 52 anni, stava passeggiando lungo la strada, all’improvviso l’impatto con la vettura. La donna è finita a terra violentemente, le sue condizioni sembravano gravissime. E’ partita così la chiamata al 112, che ha mandato sul posto, in codice rosso, l’ambulanza della Croce Rossa. Per fortuna la 52enne la situazione era meno drammatica del previsto: dopo le prime cure, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso avendo rimediato delle contusioni a una gamba.

