Investita ciclista lungo la strada provinciale: arriva l'elisoccorso

Il grave incidente

Dopo le prime cure portate a Corbetta al ciclista, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Grave incidente a Corbetta poco prima delle 17 di oggi, 9 aprile 2022: una ciclista è stata investita lungo la via per Abbiategrasso. Sul posto è arrivato l'elisoccorso.

Ciclista investito lungo la provinciale

Una ciclista di 55 anni è stata investita lungo la strada provinciale Sp 197 per Abbiategrasso: scattato immediatamente l'allarme, sul posto sono arrivate due ambulanze e l'elisoccorso in codice rosso. La ciclista rimasta a terra è stata medicata dal personale del 118 sul posto prima del trasporto in ambulanza in ospedale.

Le sue condizioni sono critiche ed è stata trasportata in codice rosso.