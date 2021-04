Donna investita ad Abbiategrasso, arriva l’elisoccorso

Grave incidente stradale attorno alle 16.15 di oggi, sabato 3 aprile, in via Gorizia ad Abbiategrasso.

Investimento ad Abbiategrasso, arriva l’elisoccorso

Le prime informazioni provenienti dalla centrale operativa di Areu parlano di una donna di 71 anni investita in via Gorizia. Sul posto sono stati inviati un’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso e l’elisoccorso, oltre alla Polizia Locale. Le condizioni della donna si sono poi rivelate meno gravi del previsto e l’elisoccorso è stato fatto rientrare alla base. La 71enne è stata portata in ospedale in codice giallo.