Investimento a Settimo Milanese: arrivano i soccorsi

E’ successo intorno alle 11 di oggi, sabato 6 febbraio 2021.

Aggiornamento delle 12

Il 77enne che è rimasto ferito a Settimo Milanese per fortuna non è in pericolo di vita. I soccorsi giunti sul posto, dopo i primi accertamenti, hanno deciso di trasportarlo in ospedale in codice giallo.

Aggiornamento delle 11.30

La persona investita in via Di Vittorio è un uomo di 77 anni, che sta ricevendo i primi soccorsi proprio in questi minuti.

Investimento a Settimo

Una persona è stata investita stamattina, sabato 6 febbraio 2021, intorno alle 11 in via Giuseppe Di Vittorio. Sul posto, per prestare i primi soccorsi, un’ambulanza e un’automedica in codice giallo. Al momento non si hanno altre informazioni sulla dinamica. Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Settimo per capire le dinamiche dell’incidente.