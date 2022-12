Investe un uomo nel parcheggio del supermercato e poi scappa

Investe un uomo nel parcheggio dell'Md di San Vittore Olona.

Investe un uomo nel parcheggio del supermercato e fugge

Ha investito un uomo nel parcheggio del supermercato Md di San Vittore Olona. Ma poi è scappato. Stiamo parlando dell'automobilista che ha causato un incidente nel pomeriggio di oggi, sabato 24 dicembre 2022, Vigilia di Natale, a San Vittore Olona. Erano da poco passate le 17 quando il conducente dell'auto si trovava nel posteggio del discount che si trova tra il Sempione e la via Piave. Mentre stava facendo manovra ha urtato un 56enne che si trovava poco distante. Solo che, invece di fermarsi, l'automobilista si è allontanato a bordo della sua vettura.

I soccorsi

Sul posto è arrivata in pochi istanti l'ambulanza della Croce rossa che è subito prestato le prime cure all'uomo, che è stato poi trasportato in codice verde al Pronto soccorso della Mater Domini di Castellanza. Per lui niente di grave ma qualche contusione riportata a causa dell'impatto con l'auto e caduta a terra.

Le indagini

Poco dopo sono arrivati anche i Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore che hanno subito dato inizio alle indagini per cercare di risalire al conducente dell'auto. Massima attenzione sarà ovviamente dedicata alla visione e studio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.