Investe un cigno e si dà alla fuga. FOTO

Un cigno è stato investito sul ponte carrabile di Gaggiano: la persona alla guida dell’auto non si è fermata. Il volatile è stato soccorso e portato al centro faunistico di Vanzago (foto: Antonio Varieschi)

Investe un cigno e si dà alla fuga

Un cigno è stato travolto da un automezzo nella mattina di oggi sul ponte carrabile di Gaggiano. Il mezzo che ha investito il volatile non si è fermato, a dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato l'animale in difficoltà in mezzo alla strada. Sono così giunti sul posto dei volontari e sono stati contattati diversi enti di protezione degli animali: dopo le prime cure sul posto il cigno è stato trasportato al centro faunistico di Vanzago, per ulteriori cure. Insolito che il cigno si trovasse nel bel mezzo del ponte carrabile: farebbe parte della famiglia che da qualche tempo ha scelto il Naviglio Grande come propria abitazione.