Investe e fugge, preso al fast food

Supera le auto ferme al semaforo, si schianta conto una vettura che sta passando con il verde e fugge. Poco dopo però, viene preso mentre entra in un fast food poco distante dal luogo dell’incidente. L’episodio, che si è concluso con la denuncia dell’uomo per omissione di soccorso, grazie al tempestivo intervento degli agenti della Polizia Locale cittadina, si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, sabato lungo la Statale 33 del Sempione a Rho.

L'auto pirata ha superato le vetture ferme al semaforo ed è finita contro una vettura che stava svoltando verso Lainate

Erano da poco passate le 18 quando una Alfa 159 station wagon proveniente da Milano e diretta verso Legnano lungo la Statale 33 del Sempione ha superato le auto ferme al semaforo rosso, all'incrocio con via Lainate, ed è finita contro una vettura che proveniva da Legnano e si accingeva a svoltare in via Lainate verso Lainate, con regolare semaforo verde. A bordo del veicolo urtato c'erano cinque persone, il conducente, la moglie e tre bambini. La donna è rimasta ferita nello scontro e trasportata poi in ambulanza all'ospedale Sacco.

L’Alfa 159 non si è fermata, il conducente preso nel parcheggio di un fast food poco distante

L’Alfa 159 non si è fermata. Il conducente ha proseguito la sua corsa. Quindi si è fermato nel parcheggio di un fast food poco distante ed è entrato nel locale mentre le altre due persone che erano con lui si sono dileguate. Li il giovane, 20 anni, è stato rintracciato dalla Polizia Locale. In serata è scattata la denuncia per fuga in caso di incidente con omissione di soccorso, il giovane ha a suo carico precedenti di polizia. Sono in corso accertamenti anche attraverso le telecamere di videosorveglianza per verificare l'esatta dinamica dell'incidente. Gli altri quattro occupanti dell’auto centrata dal giovane hanno riportato lievi traumi. Un semaforo quello situato sulla Statale 33 del Sempione all’altezza di via Lainate che è spesso teatro di incidenti stradali alcuni dei quali molto gravi.

Alle 18 di oggi ennesimo incidente allo stesso incrocio, coinvolto anche un bambino di un anno

Sempre all'incrocio del Sempione all'altezza con via Lainate, l'incrocio maledetto come l'hanno soprannominato i residenti della zona si è verificato l'ennesimo incidente che ha coinvolto 5 persone, tra queste anche un bambino di un anno. Due delle cinque persone ferite sono state trasportate in ospedale dalle tre ambulanze dal personale dell'automedica arrivato sul posto, fortunatamente in codice verde

Grave incidente anche nella mattinata di oggi all'esterno del Cargo Uno della Fiera

Agenti della Polizia Locale di Rho che nella mattinata di domenica hanno rilevato un incidente singolare avvenuto nei pressi del Polo Fieristico di Rho-Pero. Il sinistro si è verificato poco dopo le 8 all’altezza del Cargo Uno. Un furgone in svolta da viale delle ferrovie per entrare a Cargo 1 ha investito un motociclista che proveniva dalla direzione opposta vicino al sottopasso. Era diretto verso il P5 di Fiera Milano. A differenza dell’incidente avvenuto sabato lungo la Statale 33 del Sempione in questo caso l’automobilista del furgone si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto un’ambulanza del 118. Il motociclista è rimasto seriamente ferito ed è stato portato in codice giallo all'ospedale Sacco . Due pattuglie della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi, gli agenti del Comando Severino di Corso Europa stanno procedendo per omessa precedenza.