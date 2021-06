Investe ciclista e scappa: anziano rintracciato e denunciato

Investe un giovane in bicicletta e non si ferma a prestargli soccorso, ma grazie alla collaborazione tra la Polizia Locale di Sedriano e quella di Bareggio viene rintracciato e denunciato.

Giovedì 3 giugno 2021 alle 17.40 circa in via Giotto, all'intersezione con via San Massimo, un’autovettura è rimasta coinvolta in un incidente stradale con una bicicletta. A causa dell’urto il ciclista è finito contro il veicolo e poi a terra riportando lesioni che hanno necessitato il trasporto inambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Magenta. Il conducente dell’auto, dopo essersi in un primo tempo fermato, si è allontanato in direzione di Bareggio senza prestare la necessaria assistenza al ferito.

Decisiva la collaborazione con i vigili di Bareggio

Grazie ad alcuni indizi reperiti e alla sinergica collaborazione tra la Polizia Locale di Sedriano e la Polizia Locale di Bareggio, si è riusciti a risalire al proprietario del veicolo, un cittadino italiano di circa 70 anni residente nella zona.

E' stato rintracciato presso la sua abitazione e, dopo aver verificato le condizioni della sua vettura e accertati i danni compatibili con un urto con una bicicletta, l’uomo ha confermato che era lui che si trovava alla guida al momento del sinistro.