Inveruno piange Enrico Temporiti: fondatore della Compagnia dialettale

Inveruno dice addio a Enrico Temporiti, venuto a mancare a 71 anni. Enrico era molto noto in tutto il territorio anche per essere stato il fondatore della Compagnia dialettale inverunese.

Lutto a Inveruno per Enrico Temporiti

Parole di cordoglio quelle che si sono susseguite oggi, domenica 17 gennaio 2021, per la scomparsa a 71 anni di Enrico Temporiti. Lui, nel 1966, aveva fondato la Compagnia dialettale inverunese, tutta composta da attori maschili che recitano anche ruoli femminili. Ed Enrico, attore principale, recitava nei panni della Tugnina, al fianco del marito Milò e della figlia Elisabetta. Oltre a ciò, da oltre 10 anni, Temporiti curava il corso di dialetto alle elementari.

Le parole di ricordo

“E’ un momento triste per noi – hanno scritto dalla Compagnia dialettale inverunese in queste ore – Il nostro condottiero, il nostro protagonista, il nostro fondatore e prima di tutto il nostro amico ci ha salutati. Un ultimo inchino al pubblico e si chiude il sipario. Ciao Enrico, Inveruno perde un grande uomo”. A ricordarlo anche il sindaco Sara Bettinelli e il gruppo di opposizione Insieme per Inveruno e Furato.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE