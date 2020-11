Inveruno piange don Francesco Rocchi

Inveruno piange la scomparsa di don Francesco Rocchi: parroco del paese per 21 anni.

Inveruno piange il “suo” ex parroco

Storico parroco è stato guida delle Parrocchie di Inveruno e Furato per 21 anni, fino al 2010. Aveva 86 anni, era malato, ma in questi anni non ha mai fatto mancare il suo supporto come prete residente per le confessioni e qualche celebrazione. È stato sacerdote di dialogo, ha sempre cercato di creare un buon rapporto fra la Parrocchia e le diverse anime della società inverunese.

Le parole di cordoglio

“Che il Signore doni a don Francesco la pace dei Santi. Lo ricorderemo sempre con affetto e riconoscenza” ha detto il parroco don Marco Zappa. “È mancato all’affetto dei suoi cari e a tutti noi don Francesco – ha poi ricordato il sindaco Sara Bettinelli – Nel profondo dolore di questo momento esprimo la gratitudine per tutto quello che ha donato nei lunghi anni nella nostra comunità a tutti noi”.

