Inveruno, i 103 anni di Orestina

Inveruno, ha spento 103 candelina Orestina Turino, oggi ospite della casa famiglia Azzalin.

Inveruno festeggia i 103 anni di Orestina

Due guerre mondiali, il fascismo, il Dopoguerra e ora anche il Covid-19: Orestina Turino è un vero e proprio libro di storia con le sue esperienze. Lei, classe 1917, ha compiuto ben 103 anni. Nata a Trino Vercellese (Vercelli), ma poi trasferitasi a Inveruno, Orestina non poté studiare, ma iniziò a 9 anni a lavorare in una fornace, dove si producevano mattoni. Continuò poi il suo lavoro di operaia in una fabbrica, fino alla pensione. Nel frattempo, conobbe l’amore della sua vita, il signor Antonio, che faceva il barbiere. Riuscirono poi, con grandi sacrifici, a far studiare il loro unico figlio Franco, che prese il diploma. Dopo la pensione, Orestina si è dedicata all’hobby del ricamo e a varie attività di volontariato, finché è arrivata alla casa famiglia Azzalin di Inveruno e qui, seppur con tutte le precauzioni necessarie, ha festeggiato come si conviene i suoi 103 anni.

“I suoi occhi hanno visto un secolo d’Italia contemporanea”

“Una storia che infonde in tutti noi forza e coraggio, tanto più in un periodo complesso come quello che stiamo attraversando – ha commentato con orgoglio Daria Chiodini, coordinatrice della casa famiglia inverunese gestita da Sodalitas – La sua è la storia di due occhi che hanno visto oltre un secolo d’Italia contemporanea e non solo sui libri. Due guerre mondiali, il fascismo, il dopoguerra, il boom economico, fino al Covid, con la perseveranza di chi affronta anche questo nuovo tempo perché nella vita ha incontrato ben altre esperienze e difficoltà”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE