Inveisce contro i passanti minacciandoli con una bottiglia: denunciato 24enne

Paura in paese

Il 24enne egiziano inveiva contro i passanti e minacciava di lanciare loro la bottiglia.

Nella mattina di mercoledì 18 maggio un giovane di 24 anni egiziano ha attirato l’attenzione di molti cittadini. Girovagava per le vie del paese inveendo contro i passanti, in arabo.

Sei uomini per bloccare il 24enne

Aveva tra le mani una bottiglia di birra e minacciava di scaraventarla addosso ai malcapitati. Da una prima segnalazione alla tenenza di Pero, sono da lì a poco intervenute due radiomobili della compagnia di Rho. Nel frattempo, erano già accorsi due agenti della polizia Locale che hanno pedinato il 24enne fino a quando, sopraggiunti i rinforzi, hanno potuto procedere con il fermo. È Stato necessario l’impiego di sei uomini per bloccarlo perché il giovane ha opposto una forte resistenza e ha reagito inveendo anche contro gli agenti.

L'uomo era stato ricoverato in psichiatria

Il 24enne aveva uno zaino nero sulle spalle e continuava ad inveire. Si è pensato subito al peggio, ma alla fine, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, sono riusciti a bloccarlo prima che compisse qualche gesto inconsulto. Si è quindi proceduto ai controlli dai quali emerso che Il 24enne egiziano era deferito in stato di libertà per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e poi ricoverato per accertamenti di natura psichiatrica all'ospedale di Garbagnate Milanese.