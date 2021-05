Intossicazione etilica e due malori per strada SIRENE DI NOTTE

Diversi gli interventi che hanno visto coinvolti i sanitari del 118 nella notte tra ieri, venerdì 21 maggio, ed oggi, sabato 22.

Un’intossicazione a Corbetta

L’evento che ha destato maggiore preoccupazione, in particolare, si è verificato a Corbetta, dove un uomo di 43 anni ha avuto un’intossicazione dovuta all’alcol. A soccorrerlo, in via Milano, ci hanno pensato i soccorritori della Croce bianca di Sedriano che, dopo circa mezz’ora dall’intervento, che era scattato poco dopo le 23, hanno trasportato l’uomo in ospedale, a Magenta, per accertamenti.

Si sentono male per strada

Ad aggiungersi a questo intervento un paio di malori per strada. Il primo, in ordine di tempo, si è verificato a Rho, in via Pertini. In questa via a sentirsi male è stata una ragazza di 19 anni. L’arrivo della Misericordia di Arese è servito ad accertare che le condizioni della giovane erano meno gravi del previsto. Mezz’ora dopo la mezzanotte, poi, a Lainate, in via Grandi, un’altra giovane, questa volta di 28 anni, si è sentita male ma è stata soccorsa dai sanitari della Croce rossa lainatese. Dopo aver appurato il quadro della situazione, quest’ultimi hanno optato per il trasporto della stessa in ospedale, a Garbagnate Milanese. L’hanno portata via comunque in condizioni non gravi. In entrambi i casi erano stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Rho.