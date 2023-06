Intossicazione etilica a Legnano e aggressione a Bollate, gli interventi dei soccorritori - SIRENE DI NOTTE

Intossicazione etilica e aggressione, soccorritori impegnati a Legnano e Bollate

Intossicazione etilica ieri sera poco dopo la mezzanotte nel centro di Legnano. I soccorsi sono intervenuti in Corso Italia all’altezza del civico 9 per soccorre un uomo di 46 anni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Legnano e i soccorritori della Croce Rossa che lo hanno assistito e trasportato in Ospedale per gli accertamenti del caso. Secondo quanto emerso il 46enne si sarebbe lanciato in mezzo alla strada, arrivati i soccorsi lo hanno calmato per far sì che poi venisse portato in Ps.

Incidente a Turbigo, tre feriti

Poco prima dell’1 invece a Turbigo in via Novara i soccorsi sono stati chiamati per un incidente tra due autovetture in cui sono rimaste coinvolte tre persone un giovane di 29 anni, una donna di 38 e un uomo di 57. Subito è scattato l’allarme e sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Legnano per accertare le dinamiche di quanto accaduto, fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, duein due sono stati trasportati in ospedale a Magenta per effettuare gli accertamenti di rito e per essere medicati.

Aggressione a Bollate

Da segnalare inoltre un’aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri in cui è rimasta coinvolta una donna di 33 anni. Il fatto è accaduto in via Madonna Fiammetta a Bollate, subito è scattato l’allarme e sono stati chiamati i Carabinieri della Compagnia di Rho. La 33enne è stata soccorsa e portata in codice vedere all’ospedale di Garbagnate Milanese.