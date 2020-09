Intossicazione da sostanze pericolose sul lavoro: 47enne finisce in ospedale in codice giallo.

Questa mattina, martedì 8 settembre, un uomo di 47 anni è stato soccorso dall’ambulanza di Rho dopo un’intossicazione da sostanze pericolose avvenuta mentre si trovava nell’impianto lavorativo di via fratelli Crivelli a Rho. L’uomo, dopo alcuni accertamenti sul posto, è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

