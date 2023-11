Intossicati dal monossido, 4 in ospedale. Salvato anche il cane

Intossicati da monossido in un'abitazione di Legnano. Quattro persone salvate dai pompieri.

Intossicati dal monossido

Serata di grande paura quella che si è vissuta ieri, mercoledì 8 novembre 2023, a Legnano. Erano le 22.30 quando si è verificata una fuga di monossido di carbonio in un appartamento di una palazzina di via Sardegna. Quattro le persone che non si sentivano bene a causa dell'inalazione del gas.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco di Legnano, insieme a loro il nucleo Nbcr di Legnano, i Carabinieri, tre ambulanze e l'automedica dell'ospedale. Due donne, una di 45 e l'altra di 25 anni, sono state portate all'ospedale di Legnano: per loro è stato poi necessario il trasporto a Milano per la camera iperbarica. Le altre due persone, una donna di 55 anni e un ragazzo di 18, sono state invece portate alla Mater domini di Castellanza dopo sono state dimesse già questa mattina. I pompieri hanno evitato il peggio, salvando le quattro persone e anche un cane che si trovava anch'esso nell'appartamento.

Le cause

Dalle ricostruzioni, pare che la fuga di monossido sia stata causata da un problema alla canna fumaria. Sono stati quindi allertati i tecnici dell'Aemme linea distribuzione che hanno interrotto l'erogazione del gas a un'intera parte del condominio. Ed è stata allertata anche l'Ats Milano.