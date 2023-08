Intervento salva vita dei pompieri ad un'anziana sola in casa: è riversa a terra

E' successo ieri a Cerro Maggiore: a chiamare i Vigili del Fuoco amici dell'anziana, preoccupati.

Intervento salva vita ad un'anziana

Sono stati alcuni amici della signora, classe 1941 che abita in via Arno, a Cerro Maggiore, a dare l'allarme. Preoccupati per lei, hanno deciso di digitare il 112 e chiedere aiuto. Una chiamata provvidenziale.

Sono entrati i Vigili del Fuoco

Erano le 18,30 di ieri, 25 agosto 2023, quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti nell'abitazione della signora, in via Arno, dove vive da sola. La signora, infatti, era riversa a terra. Immediatamente è stata trasportata al Pronto soccorso dall'ambulanza.

Non è grave

Fortunatamente, le sue condizioni non sono apparse gravi ai medici. Malgrado questo, l'anziana si trova ancora in uno stato confusionale e non ricorda nulla di ciò che può essere successo prima di perdere i sensi.