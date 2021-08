Intervento in corso per salvare un uomo dal Naviglio

Schieramento di forze a Robecco sul Naviglio dove soccorritori e Forze dell'ordine sono intervenute in massa per salvare un uomo nel Naviglio.

L'intervento a Robecco sul Naviglio

L'allarme è stato dato poco dopo le 10 quando a Robecco, nel tratto tra Ponte Vecchio e Cassinetta, è stato notato un uomo nel canale. L'intervento è scattato in codice rosso e sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e ai Vigili del Fuoco di Milano, sono intervenute un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso partito da Milano. Non senza fatica l'uomo, un 50enne, è stato recuperato dal canale e sono iniziate le procedure sanitarie del caso. Le sue condizioni sono gravi, tanto che l'intervento di automedica e ambulanza è stato sospeso, ed è stato disposto il trasferimento d'urgenza del cinquantenne in ospedale in elisoccorso.

Un uomo si è tuffato per aiutarlo

Secondo le prime informazioni, il 50enne, un ciclista, avrebbe accusato un malore, cadendo poi rovinosamente nel canale. Un testimone, presente sul posto, si è buttato per aiutarlo e lo ha tratto in salvo.