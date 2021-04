Intera famiglia con il Covid e il cane Maya ha bisogno di essere portata a spasso: per fortuna è intervenuta Leidaa

Intera famiglia con il Covid e il cane Maya ha bisogno di essere portata a spasso

Maya è una meticcia di poco più di un anno (è nata il primo marzo 2020 poco prima del lockdown) di Albairate. La sua famiglia ha contratto il Covid-19: il padre, a causa di gravi sintomi, è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Magenta. Una terribile preoccupazione per la moglie e la figlia, in quarantena, cui si è aggiunto il problema di Maya: chi avrebbe portato questa cucciola che ha bisogno di sfogare la sua vitalità con tre passeggiate al giorno? In loro soccorso è subito intervenuta la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente di Abbiategrasso, con ben quattro volontarie, Nazarena, Elena, Giada e Raffaella, che hanno organizzato tre turni tutti i giorni (mattina, mezzogiorno e sera).

La giornata di Maya

Ogni mattina Maya si sveglia e, dopo una robusta colazione a base di pappa e crocchette, si avvicina alla porta in trepidante attesa dell’arrivo della volontaria che attende all’esterno per evitare ogni contatto con la famiglia. Poi, indossata la pettorina, le due si avventurano nei campi che circondano la casa per fare una lunga passeggiata, intramezzata da corsette e momenti di svago col miglior compagno di gioco di Maya: un pallone sgonfiato a colpi di morsi. I proprietari sono davvero contenti: sperano di potersi presto avventurare fuori casa con Maya, ma finché non sarà possibile sanno che la loro cagnolina è in ottime mani!

Le parole di Michela Vittoria Brambilla

“Come presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente a livello nazionale ho deciso di schierare l’associazione al fianco della comunità dell’Abbiatense, per aiutare le persone nel momento del bisogno: gli animali sono a tutti gli effetti dei membri della famiglia, e non poter provvedere alle loro esigenze genera tanta angoscia nelle persone che hanno contratto il Coronavirus, già preoccupate dalle loro condizioni di salute e dalle ricadute sull’attività lavorativa – dice l’onorevole Michela Vittoria Brambilla, deputato di Forza Italia –I nostri volontari aiutano tutti loro, a titolo assolutamente gratuito, ad occuparsi dei propri animali. Tutti gli interventi sono portati avanti con passione e grande spirito di sacrificio dai nostri bravissimi volontari, a titolo del tutto gratuito. La nostra Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente non lascia indietro nessuno ma, per farlo nel migliore dei modi, abbiamo bisogno del tuo sostegno: nella dichiarazione dei redditi trova il riquadro “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, metti la tua firma e inserisci il codice fiscale della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente onlus: 02692940139. A te non costa nulla – i fondi non assegnati finiscono comunque nel bilancio statale – ma per tante famiglie con animali in difficoltà può essere tutto: aiutaci ad aiutarli!”

Leidaa in azione durante l’emergenza Covid

Nell’ambito del servizio Leidaa per emergenza Covid-19 sono frequenti le passeggiate: sono migliaia i cani di cui si prendono cura i nostri volontari per un periodo medio di due settimane (la durata della quarantena), in alcuni casi per due o tre volte al giorno. Si tratta complessivamente, di decine di migliaia di passeggiate singole, della durata di 20/30 minuti, e decine di migliaia di ore di assistenza gratuita. Molti anche gli animali (cani, gatti o altri pet) presi in carico dai volontari LEIDAA che li tengono nelle loro case e li assistono come fossero i propri durante il ricovero dei proprietari. La maggior parte di loro torna dalle famiglie (30 per cento) o ne trova una nuova (40 per cento). Alcuni proprietari, infatti, sono deceduti, altri non li hanno più potuti tenere per gravi problematiche di salute o economiche. Altri sono ancora con i volontari che provvedono a tutte le loro esigenze e cercano loro una nuova casa.

Per sapere di più su tutte le nostre attività è possibile consultare il sito www.leidaa.info, la pagina Facebook e i nostri social network ufficiali e scaricare un bellissimo libro fotografico al link https://leidaa.info/wp- content/uploads/2020/11/ LEIDAA-per-Emergenza-Covid-19- 1_compressed.pdf. “È innanzitutto – ricorda la presidente Brambilla – un omaggio ai nostri splendidi volontari, che voglio ringraziare con tutto il cuore per il grande lavoro svolto durante l’emergenza e perché continuano oggi, senza chiedere nulla in cambio, a garantire il loro generoso impegno a favore dei nostri fratelli più piccoli, che, per esprimere la loro gratitudine, possono soltanto scodinzolare e abbaiare”.