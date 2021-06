Insulti al sindaco di Cornaredo: solidarietà da parte di Roggiani (Pd)

La segretaria metropolitana del Pd Milano, Silvia Roggiani, ha espresso solidarietà al sindaco di Cornaredo, Yuri Santagostino, per le scritte nere a caratteri cubitali "Sindaco colluso… te la fai con i truffatori?" apparse qualche giorno fa, e ora rimosse, sulle mura del centro sportivo Pertini di Cornaredo.

"Tutto il PD Milano Metropolitano esprime solidarietà al sindaco di Cornaredo Yuri Santagostino, per il vile attacco subìto. Chi lancia accuse pesanti, senza avere il coraggio di farlo apertamente e sfruttando l'anonimato, dimostra solo di essere un codardo. Yuri è una persona perbene e un sindaco onesto, molto apprezzato per il suo impegno per la città e i cittadini, sono certa che non si lascerà intimidire da simili comportamenti e minacce. Confidiamo che gli autori possano essere individuati e sanzionati a dovere".