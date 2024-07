Insulta la sorella fuori dal posto di lavoro, poi cerca di picchiare i poliziotti: denunciato

Insultava la sorella fuori dal posto di lavoro, poi si è scagliato contro i poliziotti: denunciato. E' successo a Legnano.

Insulti alla sorella

Un'altra giornata movimentata a Legnano. E' stata quella di mercoledì quando un 54enne, italiano, è stato visto arrivare in Corso Magenta dove si è appostato fuori dal luogo di lavoro della sorella, iniziando a insultarla. E non era neanche la prima volta che se la prendeva contro la donna.

Tenta di aggredire i poliziotti

Sul posto è arrivata la Polizia di Stato. Ma neanche di fronte a loro l'uomo si è calmato, anzi: ha inveito, minacciato e ingiuriato i poliziotti, che ha cercato anche di colpire con dei calci. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e per l'uomo, ubriaco, è arrivata la sanzione per ubriachezza e la sanzione per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.