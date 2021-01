Insulta e aggredisce gli agenti: multato e denunciato

Insulta e aggredisce due agenti della Polizia Locale di Parabiago, un cittadino viene fermato, multato e denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

Insulta e aggredisce due agenti: fermato in pieno centro

Una pattuglia del pronto intervento della Polizia Locale di Parabiago, composta dagli agenti F.R. e R.F., intorno alle 18.30 del 2 gennaio 2021 si è fermata alla vista di un cittadino che in un primo momento sembrava essere in difficoltà. Una volta scesi dall’auto però, i due poliziotti locali sono stati insultati e, in poco tempo la situazione è degenerata. Il parabiaghese infatti, che risultava essere ubriaco, ha prima iniziato a molestare un altro passante e successivamente ha iniziato a spintonare violentemente i due agenti, che così hanno chiesto l’ausilio anche di una seconda pattuglia, composta da C.G. e R.M., giunta subito sul posto.

La multa e la denuncia

Poiché la situazione stava degenerando e il parabiaghese era sempre più in escandescenze, per sicurezza degli altri passanti, l’uomo è stato ammanettato e accompagnato in Comando con il veicolo con la cella di sicurezza. Una volta svolti tutti gli accertamenti, gli agenti hanno chiamato i soccorsi, che hanno accompagnato l’uomo in evidente stato di ubriachezza in ospedale in codice giallo. Il giorno seguente, il parabiaghese è stato denunciato alla Procura di Busto Arsizio per minaccia, oltraggio a Pubblico Ufficiale e resistenza; inoltre gli è stata fatta una multa di circa cento euro per ubriachezza manifesta.

