Installazioni 5G: Busto Garolfo ferma i lavori

Installazioni 5G: l’Amministrazione comunale le sospende con un’ordinanza.

Installazioni 5G: l’ordinanza a Busto Garolfo

L’Amministrazione comunale di Busto Garolfo, con un’ordinanza del 27 maggio 2020, ha sospeso l’installazione e la sperimentazione di strumentazioni finalizzate alla creazioni di reti 5G sul territorio comunale. “Questa decisione non è una dichiarazione di contrarietà allo sviluppo e alla diffusione della nuova tecnologia, ma una scelta responsabile, in attesa dell’emanazione di linee guida più precise e aggiornate da parte degli organismi nazionali e regionali di tutela della salute e dell’ambiente – hanno spiegato dal gruppo di maggioranza Busto Garolfo Paese Amico – L’ordinanza si è resa necessaria anche perché l’installazione delle strutture dedicate al 5G sarebbe potuta avvenire in breve tempo”.

“Organizzeremo eventi informativi”

“In questo periodo, caratterizzato dalla pandemia connessa al CoVid-19, sarebbe però stato impossibile organizzare quei momenti informativi e di confronto con la cittadinanza che l’Amministrazione comunale ritiene necessari, specie su un argomento così dibattuto, sul quale gli studi specialistici sono ancora agli albori – hanno continuato dal gruppo – Appena l’emergenza CoVid lo consentirà, l’Amministrazione comunale organizzerà eventi dedicati all’informazione sulla tecnologia 5G, favorendo un confronto con tutta la cittadinanza, che sarà propedeutico alla decisione definitiva sull’installazione di strumentazioni ad esso dedicate”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE