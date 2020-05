Insieme hanno battuto il Covid-19: “in salute e in malattia”.

E’ la storia, a lieto fine, di Franco Zuccarini, 66 anni, e della moglie Mariella di 65 anni, residenti a Novate Milanese.

I coniugi sono stati contagiati al Covid 19 dal figlio che lavora come infermiere all’istituto Galeazzi di Milano e sono stati ricoverati all’ospedale di Garbagnate Milanese per sedici giorni, nella stessa stanza, uno accanto all’altro. Dimessi, sono tornati a vivere nel loro appartamento insieme al figlio ancora positivo.

Una storia come tante, ai tempi del Coronavirus. Gli accertamenti e il tampone fatti al Pronto soccorso hanno confermato che si trattava di Covid-19. Dopo le prime cure mediche e due giorni in una delle stanze allestite per i contagiati, Franco e Mariella sono stati trasferiti in reparto e hanno scoperto che sarebbe stati nella stessa camera. Il 18 aprile i due sono stati dimessi. Lui ancora positivo e lei negativa.

