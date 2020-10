Insieme alla moglie incinta tenta di rubare creme e vestiti

Ha tentato, con la complicità della moglie incinta, di rubare creme e vestiti per un valore di quasi 600 euro, ma non l’hanno fatta franca

Il tentato furto di creme e vestiti

Il tentato furto è stato attuato sabato sera, nel supermercato Iper del complesso commerciale Il Centro di Arese. Qui un uomo di 28 anni dell’Ecuador, assieme alla compagna in stato di gravidanza, hanno trafugato, dopo aver rimosso il dispositivo antitaccheggio, merce varia di cosmesi ed abbigliamento per un valore di 585 euro. Poi hanno cercato di dileguarsi, ma le loro mosse non sono sfuggite al personale di sorveglianza che ha immediatamente allertato i Carabinieri. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato, mentre la compagna è stata deferita in stato di libertà per lo stesso reato. Il 28enne è staro sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio direttissimo in programma per lunedì in Tribunale. La merce è stata interamente recuperata e restituita.

