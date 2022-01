Inseguito dal vicedirettore del supermercato dopo il furto: preso

LEGNANO

Il giovane ladro è stato bloccato e poi arrestato dalla Polizia di Stato

Inseguito dal vicedirettore del supermercato Lidl di Legnano dopo aver rubato della merce: arrestato.

Inseguito dal vicedirettore, bloccato

La Polizia di Stato di Legnano è arrivata sul posto poco dopo le 13 di oggi, lunedì 10 gennaio 2021. Dopo la segnalazione della Centrale operativa, la volante è giunta al supermercato Lidl lungo la Saronnese dove ad attenderli vi era del personale intervenuto per fermare un soggetto che aveva rubato della merce dal market per poi darsi alla fuga.

Il vice direttore del punto vendita ha infatti raccontato che il ladro, un giovane, aveva provato a scappare attraverso la porta allarmata della struttura con un sacchetto in tela dove aveva messo la merce; ma lo stesso vicedirettore e due collaboratori lo avevano raggiunto.

Recuperata la merce, arrestato

La merce asportata, del valore di 83,76 euro, è stata recuperata: era non danneggiata. Raccolti tutti gli elementi utili, gli agenti hanno proceduto con gli atti di rito e il giovane è stato arrestato con l'accusa con l'accusa di furto aggravato.