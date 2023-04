Inseguito dai Carabinieri si schianta con l'auto rubata

Inseguito dai Carabinieri si schianta contro un'auto in sosta.

Guida un'auto rubata, poi si schianta

Si trovava su un’auto rubata, inseguito dai Carabinieri. Poi lo schianto del fuggitivo contro una vettura parcheggiata. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 aprile 2023, in via Treviso a Canegrate. Erano circa le 13.30 quando un uomo a bordo di una vettura stava cercando di scappare dai militari. I Carabinieri della Stazione di Parabiago si erano accorti di lui poco prima. Era emerso che quel veicolo era stato rubato nella zona di Brescia così è iniziato l’inseguimento. L’uomo a bordo dell’auto, arrivato in via Treviso, è finito contro una macchina in sosta.

La fuga e piedi, ma viene preso

L'uomo è così sceso dall'abitacolo e ha cercato di proseguire la fuga a piedi. Ma i militari sono stati velocissimi e l’hanno bloccato.