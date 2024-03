Inseguiti dai Carabinieri, in auto avevano cocaina e soldi

Cocaina e soldi nell'auto: due denunciati a Castano Primo.

I due erano a bordo di un'auto, quando hanno visto il posto di controllo dei Carabinieri non si sono fermati. Ne è nato un breve inseguimento dopo il quale sono stati bloccati dai militari. E' quanto successo ieri a Castano Primo. I militari della Stazione di Castano Primo erano infatti impegnati in un post di controllo predisposto lungo la via Gallarate. Ad un certo punto è arrivata una Jeep, con a bordo due ragazzi. Che anzichè fermarsi hanno invece schiacciato sull'acceleratore per evitare il controllo.

L'inseguimento

Gli uomini dell'Arma hanno dato via così all'inseguimento, durato per circa due chilometri, riuscendo a bloccare i fuggitivi, che avevano cercato anche di scappare a piedi. Durante le perquisizione veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto 11 grammi di cocaina suddivisa in 13 dosi oltre a 700 euro in contanti. Per i due, un 24enne ed un 25enne marocchini, è scattata la denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale. I militari hanno poi scoperto che l'auto in uso dai due, era stata da loro noleggiata a novembre 2023 e non ancora restituita: da qui la denuncia anche per appropriazione indebita.