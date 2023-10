Inseguimento in città, bloccato dai poliziotti con la droga

Inseguimento a Legnano, il fuggitivo bloccato poi dalla Polizia di Stato.

Inseguimento, aveva droga

Serata movimentata quella di ieri, martedì 10 ottobre 2023, a Legnano. Erano circa le 22 quando una vettura è stata bloccata dalla Polizia di Stato nella zona di via Cairoli. Tutto era nato qualche momento prima quando l'auto su cui si trovava il fuggitivo aveva cercato di seminare i poliziotti, ma senza riuscirsi. Ne era nato così un inseguimento finito poco dopo. Quando gli agenti hanno effettuato i controlli sull'uomo in fuga, un tunisino di 37 anni per il quale non era stato rinnovato il permesso di soggiorno, è stata trovata della droga per la precisione 14 grammi di cocaina. Sul posto erano intervenuti anche i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Legnano.

La denuncia

Il fuggitivo è stato così indagato per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.