Investono un'agente della Polizia locale durante un inseguimento: due fermati

Inseguimento in centro a Castano Primo, investono un agente della Polizia locale: due fermati

Fermati dopo la segnalazione di uno dei varchi, cercano di scappare, investendo anche uno degli agenti di Polizia Locale di Castano Primo. E' accaduto nel centro del paese dove è nato un inseguimento da parte della pattuglia in servizio per bloccare le due persone a bordo dell'auto.

Ad avere bisogno delle cure mediche è stata un'agente della locale che fortunatamente sta bene. "La nostra agente della Polizia Locale, dopo essere stata soccorsa a seguito delle contusioni rimediate sta bene - fanno sapere dal Comune - Ringraziamo ancora una volta appunto la Polizia Locale per il costante lavoro che svolge sul territorio. Un’altra importante attività, infatti, quella messa in campo nelle scorse ore e che ha permesso di fermare due persone a bordo di un’auto per la quale era scattato l’allarme dalle telecamere lettura targhe presenti in città".

I due fermati identificati e portati in Comando in attesa del processo

I due sono stati fermati e portati in Comando dove sono stati identificati e una volte svolte le necessarie verifiche del caso, saranno processati per direttissima.