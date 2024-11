Inseguimento e speronamento dell’auto della Polizia Locale

Un sabato di ordinaria attività per la Polizia Locale Unione i Fontanili si trasforma in un inseguimento rocambolesco tra la strade del territorio. Ore 12.25 di sabato 2 novembre 2024; due agenti dell'Unione i Fontanili , che fa capo al comando di Gaggiano, a bordo del mezzo di servizio, sta percorrendo la strada provinciale 203 di Noviglio quando intercettano un veicolo con a bordo due persone che mostrano immediatamente segni di nervosismo che non sfuggono agli occhi attenti ed esperti degli agenti. Intimano l'alt al veicolo che si ferma a bordo strada, ma appena gli operatori di Polizia scendono dal veicolo di servizio e si avvicinano per effettuare i controlli di routine, il conducente del veicolo sospetto si dà alla fuga, prontamente inseguito dalla "volante".

Inseguimento ad alta velocità

E così inizia un inseguimento per una quindicina di km, tutti tra Noviglio, Rosate e Gudo Visconti, sul filo dei 130 km/h. Finalmente, grazie ad un'esitazione del conducente inseguito, la pattuglia riesce ad affiancare il mezzo in fuga che, per tutta risposta, sperona violentemente l'auto di servizio cercando di mandarla fuori strada. Solo grazie alla perizia ed al sangue freddo dell'autista della volante la manovra non riusciva anzi, era proprio il mezzo in fuga ad aver la peggio e le due auto finivano la corsa fuori strada.

Uno dei fuggitivi sparito tra i campi

Ma non finisce qui: i due occupanti dell'auto fermata si davano alla fuga a piedi. Uno di essi veniva bloccato dopo poche decine di metri mentre l'altro, nonostante il pronto intervento di altre 2 pattuglie della Polizia Locale, riusciva a far perdere le proprie tracce nel reticolo di campi e canali presenti nella zona. La persona fermata è stata denunciata per la serie di reati commessi, resistenza e danneggiamento.

Fortunatamente nessuno si è fatto male. Resta l'amaro in bocca, per la Polizia Locale per non aver potuto assicurare alla giustizia anche l'altro fuggitivo e di aver perso il secondo veicolo di servizio in poco più di un mese, entrambi danneggiati nel corso di operazioni di Polizia Giudiziaria simili. Il primo episodio risale al 1 ottobre 2024 quando gli agenti impegnati in un ‘operazione di controllo fermavano a Gaggiano un veicolo per gli accertamenti di rito ma la persona, viste le intenzioni degli operatori, ripartiva in modo brusco e improvviso, urtando con violenza il veicolo di servizio, colpendo un agente, fortunatamente in modo non grave, e dandosi alla fuga. L’uomo veniva poi rintracciato e fermato, portato al comando veniva denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e possesso di strumenti idonei allo scasso.