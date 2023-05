Inseguimento in città, fuggitivo si schianta contro l'ex caserma

Inseguimento nella città di Legnano, fuggito finisce contro un muro: arrestato.

Inseguimento con finale di tensione

E' stato visto zigzagare pericolosamente lungo la strada, dribblando pericolosamente le altre auto. Ne è nato un inseguimento con i Carabinieri di Legnano finito con l'auto del fuggitivo, che ha anche speronato una pattuglia, schiantatasi contro il muro dell'ex caserma. Fuggitivo che è stato così bloccato e arrestato. Serata decisamente movimentata quella di martedì lungo viale Cadorna, a Legnano, la lunga strada che collega il centro con l'autostrada A8.

L'uomo, 45 anni, italiano, residente a Olgiate Olona, doveva rimanere a casa, essendo sottoposto agli arresti domiciliari per atti persecutori. Ma in realtà era in giro in auto.

L'accaduto

I militari si sono accorti di lui e della sua auto che viaggiava a forte velocità. Ne è così nato un inseguimento durante il quale il 45enne ha perso il controllo della vettura, per poi ripartire e speronare la pattuglia dei militari per poi finire contro la recinzione dell'ex caserma. L'uomo è stato bloccato e per lui è scattato l'arresto per resistenza, evasione e ricettazione. Dagli accertamenti svolti dai Carabinieri è infatti emerso come l'auto sulla quale si trovava era stato rubata nella notte del 17 maggio. L’accaduto è stato osservato da diversi passanti e presenti in quel momento nei ristoranti e fast-food che si affacciano proprio lungo viale Cadorna.