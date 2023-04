Insegue un fuggitivo e finisce con l'auto della Polizia contro un muro

Auto della Polizia Locale insegue un fuggitivo ma finisce contro un muro. Disavventura nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 6 aprile 2023, per una pattuglia della Polizia Locale di Magnago.

Con l'auto della polizia finisce contro un muro

Erano passate da poco le 17.30 quando un agente magnaghese, impegnato in un servizio di controllo del territorio, ha intimato l'alt a un'auto la cui targa risultava sulla "black list" perché intestata a un extracomunitario con precedenti per reati connessi allo spaccio di droga. Invece di fermarsi, l'uomo alla guida della vettura attenzionata ha premuto il piede sull'acceleratore e l'agente della Locale si è lanciato all'inseguimento. La pattuglia ha tallonato il fuggitivo fino a Vanzaghello: giunti in via Cavour, all'altezza dell'incrocio con via Verdi, il mezzo di servizio è finito contro un muro, mentre il fuggitivo ha proseguito la corsa facendo perdere le proprie tracce.

Il soccorso e il trasferimento in ospedale

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio: l'agente al volante, 33 anni, è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale di Busto Arsizio. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze e per lui non è stato necessario il ricovero.

Sull'accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Legnano, che hanno rilevato l'incidente.

Franco Piantanida, assessore alla Sicurezza del Comune di Magnago, esprime vicinanza all'agente ferito e soddisfazione per l'abnegazione con la quale ha svolto il suo prezioso lavoro al servizio della comunità.