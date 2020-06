INPS ancora chiusa… ma doveva riaprire oggi FOTO

INPS di Rho ancora chiusa… ma doveva riaprire oggi.

Come molti anche l’INPS di Rho ha dovuto chiudere durante il lockdown causato dall’emergenza Coronavirus. Ma, a differenza del resto d’Italia, è ancora chiusa. Il cartello fuori dagli uffici di via Cadorna riporta la data di riapertura prevista per oggi, lunedì 15 giugno. Ma, come si evince dalle foto, molte le persone che sono fuori dal cancello ad aspettare senza riuscire a capire il motivo della mancata riapertura. Le lamentele dei cittadini sono molte e la domanda è sempre la stessa: perché è ancora chiusa?

