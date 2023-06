Iniziati i lavori per sistemare la fontana di Villa Burba

Sono iniziati nei giorni scorsi a Rho a Villa Burba i lavori di restauro della fontana posizionata nel cortile d'ingresso della storica dimora di Corso Europa. Opere che tra le altre cose prevedono il sistema di ricircolo dell'acqua con l'istallazione di moderne pompe e tubazioni che consentiranno di raccogliere e riutilizzare l'acqua piovana.

"Un progetto importante per la conservazione del patrimonio storico"

Un progetto importante - afferma l'assessore Valentina Giro che sta seguendo passo passo il restauro delle sale e del cortile della villa - che riflette l'impegno e la sostenibilità ambientale insieme alla conservazione del patrimonio storico, oltre a migliorare l'efficienza nell'uso dell'acqua, riducendo la nostra impronta ecologica, il sistema di ricircolo permetterà di preservare l'integrità della fontana, evitando la dispersione delle risorse idriche.

"Un avvenire migliore per le generazioni future"

Lavori e misure sostenibili per garantire che la nostra residenza storica rimanga un'oasi di bellezza in armonia con la natura - prosegue l'assessore rhodense - Insieme, possiamo creare un avvenire migliore per le generazioni future, preservando il nostro passato e valorizzando la bellezza di Villla Burba.

Un progetto ampio rivolto alla conservazione edilizia dei fabbricati

Il progetto attuale di riqualificazione della Villa è inserito nelle opere di “Rho la città che cambia” e seguito dall’assessore ai Lavori Pubblici Emiliana Brognoli e dall’assessora alla Cultura Valentina Giro, interessa Villa Burba e la corte rustica ed è volto alla conservazione edilizia dei fabbricati, a una migliore accessibilità dei luoghi e all’innovazione tecnologica per una migliore sostenibilità ambientale ed energetica. Verrà ampliata l’offerta di spazi di qualità che consentano l’esecuzione di attività culturali, espositive, museali e aggregative.

Riqualificazione anche dello storico giardino

Dal 25 novembre 2022 anche il Parcodi Villa Burba è chiuso per consentire la riqualificazione dello storico giardino.