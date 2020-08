Iniziati i lavori nel piazzale della stazione FOTO

Iniziati i lavori nel piazzale della stazione con la finalità di riqualificare una zona strategica della Città di Parabiago.

Iniziati i lavori nel piazzale della stazione

Iniziati in questi giorni i lavori che ripensano il piazzale antistante la stazione ferroviaria. Il progetto ha l’obiettivo di riqualificare l’accesso alla stazione ampliando la zona pedonale e ripensando parcheggi e viabilità. Nello specifico, l’intervento realizzerà di fronte alla stazione un piazzale destinato ai pedoni di circa 8,20 metri con riduzione della careggiata, pertanto anche la viabilità viene rivista e realizzato il senso unico per il traffico veicolare da via XXIV Maggio a via Matteotti. Questo comporta anche la realizzazione di una rotatoria per l’innesto del traffico su via Matteotti. Inoltre, i lavori prevedono la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati con la finalità di garantire maggior sicurezza stradale in punti altamente frequentati da pedoni, oltre a una pista ciclabile di proseguimento dalla velostazione di via XIV Maggio al piazzale della stazione. Per quanto riguarda la velostazione, sono stati già predisposti 48 posti per il parcheggio delle biciclette e si sta lavorando per realizzare il secondo piano portando il numero a 96 posti disponibili. La velostazione è videosorvegliata da quattro telecamere e l’accesso è consentito tramite registrazione della Carta dei Servizi Regionale (tessera sanitaria).

Le parole dell’assessore Quieti

“La riqualificazione del piazzale della stazione ferroviaria -dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Quieti– è un progetto complesso che si inserisce in una vision più ampia della città, a partire dalla realizzazione della velostazione di via XXIV Maggio e delle piste ciclabili realizzate grazie al bando regionale, un circuito che arriva fino al piazzale oggetto d’intervento, oltre a una viabilità ripensata per agevolare il passaggio veicolare diretto alla stazione. I lavori sono iniziati in questi giorni e continueranno per tutta l’estate per limitare i disagi all’utenza. Contiamo di terminare l’intervento per fine settembre.”

Il commento del sindaco