Infortunio in una ditta a Castano Primo: coinvolto un uomo di 40 anni.

Infortunio in ditta: arriva l’elisoccorso

L’incidente è successo alle 18 di oggi, lunedì 25 maggio. A rimanere coinvolto un uomo di 40 anni che stava lavorando in una ditta di via Padre Damiano Noè di Castano Primo. Sul posto sono giunti un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate, un’automedica ed è stato allertato anche l’elisoccorso. I soccorsi sono usciti in codice giallo. Allertati anche i Carabinieri della Caserma di Legnano e i Vigili del fuoco.

